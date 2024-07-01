В «Дии» добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дии» добавят возможность выбрать семейного врача и проверить медицинские данные
В «Дии» добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги.
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Пользователи приложения могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). А также подать право на выбор врача или наоборот — прекратить действие декларации.
Кроме этого, в «Дии» можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЕСОЗ, если какая-либо информация больше не актуальна.
Какой функционал предлагает «Дия»
- зарегистрироваться как пациент в ЕСОЗ;
- подавать декларации о выборе врача — семейного врача, терапевта или педиатра;
- пересматривать ранее представленные декларации, а при необходимости — прекратить действие декларации с предыдущим врачом;
- изменить свои персональные данные в центральной базе данных ЕСОЗ.
В дальнейшем функционал будет постепенно расширяться.
Источник: Минфин
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