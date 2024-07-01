В «Дии» добавят возможность выбрать семейного врача и проверить медицинские данные

В «Дии» добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Пользователи приложения могут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). А также подать право на выбор врача или наоборот — прекратить действие декларации.

Кроме этого, в «Дии» можно будет внести изменения в персональные данные, хранящиеся в ЕСОЗ, если какая-либо информация больше не актуальна.

Какой функционал предлагает «Дия»

зарегистрироваться как пациент в ЕСОЗ;

подавать декларации о выборе врача — семейного врача, терапевта или педиатра;

пересматривать ранее представленные декларации, а при необходимости — прекратить действие декларации с предыдущим врачом;

изменить свои персональные данные в центральной базе данных ЕСОЗ.

В дальнейшем функционал будет постепенно расширяться.