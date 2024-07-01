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1 июля 2024, 14:02 Читати українською

Украинский ИТ-экспорт в мае вырос на 2,75%

Объем экспорта IT-услуг из Украины за май 2024 составил $560 млн. Об этом пишет Лига со ссылкой на данные Нацбанка.

Объем экспорта IT-услуг из Украины за май 2024 составил $560 млн.
Фото:depositphotos

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Экспорт IT-услуг

По сравнению с апрелем 2024 года, когда экспорт IT-услуг составлял $545 млн, это рост на $15 млн или примерно 2,75%. Однако этот показатель на $5 млн меньше, чем в марте ($565 млн). Самый низкий объем экспорта IT-услуг в этом году был зафиксирован в январе — $508 млн.

В мае 2024 года экспорт IT-услуг составлял примерно 38,11% от общего экспорта Украины, достигшего $1,469 млрд.

За первые пять месяцев 2024 года объем экспорта IT-услуг из Украины достиг $2,695 млрд, что несколько меньше, чем за аналогичный период 2023 года ($2,804 млрд).

Куда экспортировали

Основными странами-партнерами Украины в мае 2024 остаются США, Великобритания, Мальта, Кипр и Израиль.

В апреле 2024 года экспорт IT-услуг в США составил $222 млн, а в мае этот показатель снизился до $205 млн. Для сравнения: в мае 2023 экспорт в США составлял $254 млн.

Экспорт в Великобританию в апреле 2024 составил $48 млн, в мае вырос до $50 млн, тогда как в мае 2023 этот показатель был на уровне $34 млн.

Экспорт в Мальту вырос с $37 млн в апреле 2024 года до $44 млн в мае, хотя в мае 2023 он составлял $57 млн.

Экспорт IT-услуг в Кипр в апреле 2024 года составил $34 млн, а в мае снизился до $30 млн, что, однако, выше показателя мая 2023 года — $25 млн.

Израиль получил $20 млн в апреле 2024 года и $30 млн в мае, что выше майского показателя прошлого года — $25 млн.

Напомним

В 2023 году экспорт украинских IT-услуг составил $6,7 млрд, что на 8,4% меньше, чем в 2022 году, когда достиг рекордных $7,3 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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paff
paff
1 июля 2024, 15:53
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Может пора айтишку автоматически бронивать по дия сити пока не убили последних стабильных экспортеров?
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