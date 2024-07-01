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1 июля 2024, 12:39 Читати українською

Государственный энерготрейдер ЭКУ уплатил в бюджет более 100 млн грн дивидендов

Государственная энерготрейдинговая компания АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) перечислила в госбюджет дивиденды в размере 100,4 млн грн по итогам деятельности в 2023 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Государственная энерготрейдинговая компания АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) перечислила в госбюджет дивиденды в размере 100,4 млн грн по итогам деятельности в 2023 году.
Фото:depositphotos

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Уплата дивидендов

ЭКУ стала № 1 по размеру этих отчислений среди всех предприятий в управлении Фонда государственного имущества Украины.

«Сегодня нашим первоочередным фокусом является надежное обеспечение потребителей Украины электрической энергией в условиях энергодефицита. В этих целях мы увеличиваем импорт, развиваем сотрудничество с производителями электроэнергии, выводим на рынок новые продукты и услуги. В то же время, наша деятельность создает новые источники доходов для государства в сверхсложный период для экономики Украины», — отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

Напомним

Сумма уплаченных дивидендов ЭКУ по итогам первых пяти месяцев коммерческой деятельности в 2022 году составила 27,1 млн грн.

АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) — национальная энерготрейдинговая компания, предлагающая комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.

ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.

100% компании принадлежит государству.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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