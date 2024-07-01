В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая — Укравтопром

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Сколько ввезено авто

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.

Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая — более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.

По данным «Укравтопрома», Топ-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:

Китай — 4767 ед.;

Япония — 242 ед.;

Бельгия — 151 ед.;

Германия — 139 ед.;

Великобритания — 78 ед.

Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США — почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.

Топ-5 стран-поставщиков подержанных электромобилей: