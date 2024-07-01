За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных). Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая — Укравтопром
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Сколько ввезено авто
Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.
Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая — более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.
По данным «Укравтопрома», Топ-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:
- Китай — 4767 ед.;
- Япония — 242 ед.;
- Бельгия — 151 ед.;
- Германия — 139 ед.;
- Великобритания — 78 ед.
Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США — почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.
Топ-5 стран-поставщиков подержанных электромобилей:
- США — 5967 ед.;
- Германия — 2614 ед.;
- Корея — 1775 ед.;
- Великобритания — 1739 ед.;
- Китай — 1251 ед.
Источник: Минфин
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