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1 июля 2024, 11:36 Читати українською

В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая — Укравтопром

За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных). Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс.
Фото:depositphotos

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Сколько ввезено авто

Согласно сообщению, общая таможенная стоимость этого импорта составила $476,3 млн.

Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая — более 4,7 тыс. ед. на $111,2 млн.

По данным «Укравтопрома», Топ-5 стран-поставщиков новых электромобилей выглядит так:

  • Китай — 4767 ед.;
  • Япония — 242 ед.;
  • Бельгия — 151 ед.;
  • Германия — 139 ед.;
  • Великобритания — 78 ед.

Более трети (38%) бывших в употреблении электромобилей было импортировано из США — почти 6 тыс. ед. на $102,2 млн.

Топ-5 стран-поставщиков подержанных электромобилей:

  • США — 5967 ед.;
  • Германия — 2614 ед.;
  • Корея — 1775 ед.;
  • Великобритания — 1739 ед.;
  • Китай — 1251 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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