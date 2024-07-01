Курс валют на 1 июля: доллар подешевел, а евро прибавил в обменниках 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,37 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,73−40,82, евро — 43,85−44,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,53−40,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,65−43,65 грн/евро.

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