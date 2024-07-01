За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 543810 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 июня: 1110 российских оккупантов, 19 танков и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 543810 (+1110) человек,
- танков — 8099 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 15550 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 14599 (+66) ед,
- РСЗО — 1111 (+1) ед,
- средства ПВО — 874 (+1) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11620 (+36),
- крылатые ракеты — 2333 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19713 (+70) ед,
- специальная техника — 2448 (+0)
Источник: Минфин
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