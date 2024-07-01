1 июля, в Украине графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщает УкрЭнерго.
Укрэнерго: графики отключений света 1 июля
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Как выключить свет
«Причина, почему ограничения будут действовать на протяжении суток, — рост энергопотребления из-за жары в Украине», — отметили в Укрэнерго.
Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Источник: Минфин
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