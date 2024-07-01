Укрэнерго: графики отключений света 1 июля

Как выключить свет

«Причина, почему ограничения будут действовать на протяжении суток, — рост энергопотребления из-за жары в Украине», — отметили в Укрэнерго.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.