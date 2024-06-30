Трамп и Ле Пен могут подорвать поддержку Украины, ЕС возвращает пошлины на украинские яйца и сахар: о чем писала западная пресса

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров Россию и Украину.

Financial Times: ЕС снова введет пошлины на украинские яйца и сахар

Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц. Таким образом, ЕС хочет успокоить фермеров, которые протестовали во всем блоке стран ЕС в начале этого года.

Bloomberg: Преимущество ультраправых сил во Франции подорвет поддержку Украины

Если на проходящих 30 июня внеочередных выборах в парламент во Франции победят ультраправые силы во главе с Мари Ле Пен, это может подорвать дальнейшую поддержку Украине и сделать «подарок» путину.

BBC: У НАТО новый генсек. Как это повлияет на поддержку Украины

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост — президент Румынии Клаус Иоганнис — объявил на прошлой неделе, что снимает свою кандидатуру.