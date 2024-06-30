Минфин - Курсы валют Украины

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30 июня 2024, 15:00 Читати українською

Трамп и Ле Пен могут подорвать поддержку Украины, ЕС возвращает пошлины на украинские яйца и сахар: о чем писала западная пресса

Reuters: Трамп в случае победы будет побуждать Украину к переговорам с Кремлем или США прекратят помощь

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров Россию и Украину.

Financial Times: ЕС снова введет пошлины на украинские яйца и сахар

Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц. Таким образом, ЕС хочет успокоить фермеров, которые протестовали во всем блоке стран ЕС в начале этого года.

Bloomberg: Преимущество ультраправых сил во Франции подорвет поддержку Украины

Если на проходящих 30 июня внеочередных выборах в парламент во Франции победят ультраправые силы во главе с Мари Ле Пен, это может подорвать дальнейшую поддержку Украине и сделать «подарок» путину.

BBC: У НАТО новый генсек. Как это повлияет на поддержку Украины

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост — президент Румынии Клаус Иоганнис — объявил на прошлой неделе, что снимает свою кандидатуру.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+24
Bookseller
Bookseller
30 июня 2024, 15:46
#
А как же 60 млрд каждый год?
+
0
mac
mac
30 июня 2024, 16:06
#
Ну может яица подешевеют)))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
30 июня 2024, 16:23
#
Ну его к черту такую поддержку как щас, ценой сотен тысяч жизней. Если бы в 22 году подписали бы мир, то кроме Крыма и Донбасса никаких бы потерь не было б.
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