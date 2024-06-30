Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках четвертого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательство по двум дополнительным требованиям.
МВФ выдвинул новые требования для Украины
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До конца октября Украина должна завершить принятие законопроекта о перезагрузке Гостаможни и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс об отмене «правок Лозового» о закрытии уголовных дел в случае истечения срока расследования после подозрения.
Еще за тремя «маяками» Украина получила отсрочку:
- оценка эффективности налоговых льгот — перенесли с конца июля по конец сентября;
- камеральная проверка финансового состояния теплокоммунэнерго — перенесена с конца июня на конец октября;
- принятие закона о создании Высшего административного суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов — перенесли с конца июля на конец декабря.
Один маяк Украина выполнила (разработка концепции развития кредитной программы 5−7−9), еще один — с опозданием (отмена правила о рассмотрении отдельных дел ВАКС коллегией в составе трех антикоррупционных судей).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Та же програма 5−7−9 — это очередное коррупционное дно — дают по программе своим или своим за откаты.