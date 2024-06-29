Доходы госбюджета перевыполнили на 12,3% в июне

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 12,3% больше запланированного. Об этом сообщает Министерство финансов, уточняя, что это оперативные данные.

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По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе:

30,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость;

28,7 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;

17,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,5 млрд грн — акцизный налог;

5,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,2 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд гривен.

«Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+15,7 млрд грн)», — рассказали в Минфине.

В сообщении также говорится, что в целом по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 43,2 млрд. грн. в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.