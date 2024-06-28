К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 июня: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 28 июня
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Закрытие 28 июня
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Изменения
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40,46/40,50
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40,53/40,55
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7 /5
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43,28/43,31
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43,37/43,38
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9/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,41−40,85 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 44,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,75−40,83, евро — 43,80−43,95 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
28.06 = 40,5374 грн/$
01.07 = 40,4542 грн/$
Що і де зросло — не відомо…