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28 июня 2024, 18:55 Читати українською

Международные инвесторы готовы вложить $500 млн в строительную отрасль Украины

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать $500 млн. Ряд крупных международных компаний уже объявили о своих инвестиционных проектах. Об этом говорится в исследовании KSE.

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать $500 млн.

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Среди наиболее перспективных эксперты Киевской школы экономики называют ирландского производителя строительных материалов CRH, владеющего тремя цементными заводами в Украине под брендом CEMARK.

С начала полномасштабного вторжения компания уже инвестировала $80 млн. В 2023 году CRH подписала мандатное письмо с ЕБРР по поводу совместного приобретения активов итальянской Buzzi в Украине. Это соглашение, которое оценивают в $100 миллионов, рассматривает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Другая ирландская компания, Kingspan, планирует инвестировать $300 миллионов в проект «Сирша» (ирл. Свобода). Они ожидают, что к 2026 году на мероприятии Украины заработает новый производственный кампус.

Украинские компании также активно инвестируют в строительную ветвь. В 2022 году девелоперская компания City One Development приступила к строительству стеклозавода в Киевской области. Единственный аналогичный завод в Лисичанске был разрушен еще в 2014 году, и с этого времени украинский спрос покрывался импортом, который до начала полномасштабного вторжения на 75% состоял из российской и белорусской продукции.

Задекларированная стоимость проекта City One Development составляет 100 млн. евро, а завершение строительства ожидается через несколько лет. Компания также объявила о намерении построить еще один завод к 2025 году.

Общие инвестиции в производство материалов для восстановления на трех предприятиях составляют $500 миллионов. Однако, как отмечают авторы исследования, этого может оказаться недостаточно, поскольку часть суммы зависит от решения АМКУ.

Источник: Минфин
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