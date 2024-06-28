Фонд гарантирования вторично выставляет на продажу пул активов «Мегабанка» за 30 миллионов

9 июля в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «Мегабанк», ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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В состав лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, а также дебиторская задолженность физических лиц и имущественные права по дебиторской задолженности (20054 соглашения).

«Около 72% по сумме задолженности включенных в лот активов составляют беззалоговые кредиты, 6% — автокредиты, в залог по которым переданы транспортные средства, 20% — кредиты, выданные под другой залог, и карточные кредиты. Остальные активы — это дебиторская задолженность», — рассказали в пресс-службе.

В Фонде добавили, что почти все кредиты, включенные в состав пула, не работают.

Начальная цена лота — 30,2 млн. грн.

«Активы не раз выставлялись как на индивидуальные торги, так и в составе пулов, однако не нашли своих покупателей», — сообщили в пресс-службе.