Во втором квартале ущерб криптопроектов от взломов и скама составил более $570 миллионов

В период с апреля по июнь в результате хакерских атак и мошенничества криптоиндустрия потеряла примерно $572,7 млн во время 72 инцидентов. Об этом говорится в отчете Immunefi.

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Показатель вырос на 70,3% по сравнению с $336 млн. в первом квартале и на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($265,5 млн.).

«Этот квартал подчеркивает, как инфраструктурные взломы могут стать самыми разрушительными в криптоиндустрии, поскольку один-единственный взлом приводит к миллионному ущербу», — заявил основатель и CEO Immunefi Митчелл Амадор.

По его словам, ущерб вырос преимущественно из-за взломов инфраструктуры CeFi, превзойдя DeFi, несмотря на меньшее количество инцидентов в секторе.

Самые большие взломы

Самым большим взломом за прошедшие три месяца стала атака на японскую централизованную биржу (CEX) DMM Bitcoin, в результате которой хакеры вывели около $305 млн.

Следом идет инцидент с турецкой CEX BtcTurk ($55 млн), атака на платформу вестинга токенов Hedgey ($44,6 млн) и взлом британской криптобиржи Lykke ($23,6 млн).

Таким образом, два крупнейших инцидента составляют 62,8% от общих потерь во втором квартале.

Число взломов значительно превосходит количество случаев мошенничества за эти три месяца. За квартал зафиксировано 53 хакерских инцидента с ущербом на $564 млн и 19 скам-приключений, повлекших убытки на $8,4 млн.

Соотношение потерь CeFi и DeFi составляет 70% на 30% соответственно — $401 млн против $171 млн.

Наиболее атакованной сетью стала Ethereum (34 инцидента), второе место заняла BNB Chain (18) — 71% всех происшествий в этом квартале произошли в двух блокчейнах.

Возврат средств

Аналитики также сообщили о четырех случаях возвращения хакерами средств на общую сумму $26,7 млн.