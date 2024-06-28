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28 июня 2024, 17:47 Читати українською

Цены на кофе сорта робуста взлетели на 40%

Ограничение предложения кофе привело к росту рынка в этом году, когда сорт робуста подорожал примерно на 40% за первые шесть месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ограничение предложения кофе привело к росту рынка в этом году, когда сорт робуста подорожал примерно на 40% за первые шесть месяцев.

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Засуха во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, повредила урожаю и может привести к дефициту зерен четвертый год. Бразилия, крупнейший мировой производитель кофе, также собирает более слабый, чем ожидалось, урожай сорта арабики, разочаровывающий и без того ограниченные мировые рынки.

Ограничение предложения приводит к росту цен. По словам Альберта Скаллы, старшего вице-президента по трейдингу StoneX, в то время как по прогнозам правительства США производство превысит спрос на 5,6 млн мешков, глобальный баланс станет более напряженным, что может привести к волатильности на рынке.

Наиболее активные фьючерсы на робусту находятся на пути к самому большому ценовому ралли за первые шесть месяцев года, как минимум, с 2008 года. Арабика находится на пути к лучшему ценовому началу с 2021 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
28 июня 2024, 17:49
#
Арабіка в тренді:)))
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