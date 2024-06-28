В Приватбанке рассказали, как война повлияла на поведение заемщиков

Во время войны доля заемщиков, сознательно уклоняющихся от уплаты кредитов, очень мала. Кроме того есть люди с оккупированных территорий, которые не могут погасить кредиты . Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

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«Лучше сравнивать нынешнее поведение заемщиков не с довоенным периодом, а с периодом 2008−2009, 2014−2015 годов. Тогда очень часто заемщики пытались найти варианты не платить по кредитам, в частности, создавали для банков искусственные юридические препятствия», — сказал Заиграев.

По его словам, тогда во время переговоров крупные уважаемые заемщики, занимавшие миллионы долларов, прямо в лицо представителям банка говорили:

«Если я нашел путь не платить по кредиту, то почему я буду платить? Давайте договариваться о величине дисконта, чтобы я хоть что-то вам вернул. Иначе — вас ждет перспектива многолетних судов, и еще неизвестно, кто выиграет. Дальше начинались процедуры банкротств, юридическое затягивание процедур, могла пропадать залог, и т. д.

«В настоящее время доля сознательно уклоняющегося от уплаты по кредитам очень мала», — сказал Заиграев.

Неработающие кредиты

Он сообщил, что на сегодняшний день портфель неработающих кредитов Приватбанка, выданных бизнесу, составляет всего 4,5% на конец мая 2024 года.

«Три четверти от суммы таких кредитов — это ссуды, выданные до войны на ныне оккупированных или на которых ведутся военные действия территориях. Это значит, что у заемщиков сработал форс-мажор, и они просто не могут погасить кредиты», — сказал он.

По словам Заиграева, на других территориях Украины уровень неработающего портфеля не превышает 1%.