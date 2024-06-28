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28 июня 2024, 15:38 Читати українською

Укрзализныця создает новую компанию УЗ Энерго

Укрзализныця в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо — ООО «УЗ Энерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии.
Фото: Укрзализныця

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«В настоящее время Укрзализныця как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине испытывает существенный дефицит электрической энергии. Введенные лимиты на потребление электроэнергии только на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

По прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно отразиться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей.

«Учитывая сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период. Именно поэтому было принято решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт», — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Он также добавил, что сейчас Укрзализныця проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта.

Вновь созданная компания У З Энерго должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт. В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых заживлены объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только отделенной от оператора системы распределения юридическим лицом, с получением в установленном порядке лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.

В связи с этим правлением Укрзализныци было дано согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО «Сбыт Энерджи ЛТД», уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит Укрзалізниці.

В Укрзализныце также напомнили, как оператор системы распределения электроэнергии, у компании более 100 тысяч присоединенных потребителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 15:44
#
А нахрена? Так це ж було вже.

Наче мало Укренерго, ДТЕК, ЦЕК, Yasno, тепер ще це буде щось вирішувати і керувати, треба більше всяких «енерго».
+
0
AllexL
AllexL
28 июня 2024, 16:09
#
Какие минусы? Почему «самый крупный потребитель э/э» не может создать свою компанию для собственного обеспечения?
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