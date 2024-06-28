Укрзализныця в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо — ООО «УЗ Энерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця создает новую компанию УЗ Энерго
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«В настоящее время Укрзализныця как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине испытывает существенный дефицит электрической энергии. Введенные лимиты на потребление электроэнергии только на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.
По прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно отразиться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей.
«Учитывая сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период. Именно поэтому было принято решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт», — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Он также добавил, что сейчас Укрзализныця проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта.
Вновь созданная компания
Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только отделенной от оператора системы распределения юридическим лицом, с получением в установленном порядке лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.
В связи с этим правлением Укрзализныци было дано согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО «Сбыт Энерджи ЛТД», уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит Укрзалізниці.
В Укрзализныце также напомнили, как оператор системы распределения электроэнергии, у компании более 100 тысяч присоединенных потребителей.
Комментарии - 2
Наче мало Укренерго, ДТЕК, ЦЕК, Yasno, тепер ще це буде щось вирішувати і керувати, треба більше всяких «енерго».