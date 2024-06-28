Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной поддержки, в который войдут дополнительные оборонные средства, говорится в сообщении Минобороны. Это уже 24 партия военной помощи из Финляндии.

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Решение по этому вопросу президент Республики Александр Стубб принял 28 июня по предложению Правительства. По оценкам, замена вошедших в эту партию средств обойдется стране примерно в 159 млн евро. Общая стоимость оборонительных материалов, поставленных Финляндией в Украину, сейчас составляет 2,2 млрд. евро.

Минобороны не разглашает информацию о содержании пакета, способе доставки и графике поставок по оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать безопасную доставку помощи.