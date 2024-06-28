Украина за четыре месяца импортировала более 100 тысяч легковых авто. Топ стран поставщиков

За январь-апрель 2024 года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей — и подержанных, и новых. Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1,54 млрд. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.