За январь-апрель 2024 года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей — и подержанных, и новых. Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1,54 млрд. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Украина за четыре месяца импортировала более 100 тысяч легковых авто. Топ стран поставщиков
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Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 23 608 единиц;
- США — 19 289 ед.;
- Китай — 12 044 ед;
- Япония — 12 009 ед;
- Корея — 6 170 ед;
- Франция — 5 900 ед.;
- Словакия — 5 878 ед;
- Мексика — 5 240 ед;
- Великобритания — 5 149 ед;
- Чехия — 5 071 ед.
Источник: Минфин
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