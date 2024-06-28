Coinbase подала в суд на SEC, в Боливии сняли запрет на транзакции с криптой: что нового на рынке

В Боливии сняли запрет на транзакции с криптовалютами

Центральный банк Боливии (BCB) снял запрет на финансовые операции в биткоинах и других криптовалютах. Решение позволит банкам страны проводить транзакции по виртуальным активам. Об этом сообщает Cryptopolitan.

Нормативное изменение отменяет действовавшую с декабря 2020 года Резолюцию Совета директоров № 144/2020. По данным СМИ, новые правила регулирования криптовалют стали результатом совместной работы Центробанка Боливии с другими ведомствами: Управлением по надзору за финансовой системой (ASFI) и Подразделением финансовых расследований (UIF).

В сообщении говорится, что обновление правил соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Латинской Америке (GAFILAT). Ранее ведомство призвало Боливию адаптироваться к вызовам финансовой и цифровой среды.

Согласно постановлению BCB, граждане страны смогут осуществлять перевод криптовалют через авторизованные платежные каналы. Тем временем Центробанк Боливии напомнил, что виртуальные активы все еще не являются законным платежным средством.

Также BCB сообщил о включении информации о рисках, связанных с оборотом криптовалют, в свой План экономического и финансового образования. Усилия регулятора направлены на информирование общественности о том, как безопасно обращаться с цифровыми активами и оценивать связанные с ними потенциальные риски.

Coinbase подала в суд на SEC и FDIC

Криптовалютная биржа Coinbase подала в суд на Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) из-за отказа прояснить ситуацию с регулированием криптовалютного сектора. Об этом заявил главный юрисконсульт компании Пол Гревал.

«SEC заявляет о своих широких полномочиях, но отказывается прояснить какие-либо правила, не говоря уже о том, чтобы быть последовательной или согласованной. В то же время, FDIC оказывает давление на финансовые учреждения, чтобы отрезать криптовалютную отрасль от банковской системы», — подчеркнул Гревал.

Согласно заявлению CLO Coinbase, компания обратилась к власти согласно закону «О свободе информации» (FOIA). В частности, биржу интересовали материалы по расследованию Ethereum 2.0, а также по двум уже закрытым делам SEC — Enigma MPC и Ether Delta.

В случае с FDIC Coinbase направила запрос о рекомендациях регулятора некоторым контрагентам остановить расширение в криптовалютном секторе.

В обоих случаях бумаги были отправлены в 2023 году. При этом надзорные органы отказались предоставить информацию, сославшись на разные причины.

«Это неправильный подход к регулировке. Прозрачное правительство так не делает. Сегодня мы требуем от наших финансовых регуляторов большего», — подчеркнул Гревал.

В Binance обещают вознаграждение за информацию о неправомерном использовании аккаунтов

Криптовалютная биржа Binance ввела новые меры безопасности на своей платформе. Согласно заявлению компании, они направлены на «предотвращение неправомерного использования функций аккаунта и повышение целостности платформы».

Как сообщили представители Binance, недавно было обнаружено несколько случаев, когда некоторые функции аккаунтов использовались не по назначению или для получения «несправедливых предпочтений».

«Binance стремится принять необходимые меры для обеспечения соответствия, защиты пользователей и поддержания целостности рынка. Именно поэтому мы решили принять строгие меры против неправомерного использования учетных записей», — говорится в сообщении биржи.

Согласно заявлению Binance, пользователям доступны различные типы аккаунтов, в частности субсчета и аккаунты управляющих фондами. Однако этими функциями могут использоваться злоумышленники для расширения контроля и получения доступа к новым возможностям.

Биржа подчеркнула, что такое злоупотребление вредит репутации платформы и отрицательно влияет на пользовательский опыт. Как строгие меры против неправомерного использования аккаунта предлагаются приостановка или полное прекращение действия аккаунта.

Для предотвращения подобных нарушений Binance усилила мониторинг профилей и призвала сообщать о любых инцидентах.

«Мы предоставим вознаграждение за любой подтвержденный случай неправомерного использования аккаунта. Размер вознаграждения будет определяться индивидуально в каждом конкретном случае», — отметили в Binance.

Верховный суд США ограничил полномочия SEC по административным делам

Верховный суд США запретил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) использовать собственных судей в административных процессах. Ранее это послужило поводом для общественной критики регулятора, в частности со стороны миллиардеров Илона Маска и Марка Кьюбана.

Это касается процесса SEC против Джорджа Джаркеси-младшего. Комиссия обвинила последнего в мошенничестве, обязав предпринимателя выплатить штраф.

При этом процесс проходил под председательством внутреннего судьи согласно закону Додда-Франка. Непосредственно сам Джаркеси-младший был против, отметив, что это нарушение Седьмой поправки, гарантирующей ему право на федеральный суд присяжных.

В октябре 2023 года власти подали ходатайство об отмене решения суда в пользу Джаркеси-младшего. В Минюсте США заявили, что приговор взорвет полномочия исполнительной власти в целом и Комиссии в частности.

В то же время, крупные предприниматели, а также некоторые компании выступили на стороне обвиняемого. По их мнению, использование SEC внутренних судей дает регулятору неоправданное преимущество в процессе.

После этого Комиссия будет вынуждена возлагаться на федеральные суды первой инстанции при принятии решений по делам о соблюдении законов о ценных бумагах и штрафах.

«Обвиняемый, которому был предъявлен иск о мошенничестве, имеет полное право предстать перед присяжными и нейтральным судьей. Противоположное решение позволило бы Конгрессу сосредоточить функции прокурора, судьи и присяжных в руках исполнительной власти», — заявил судья Джон Робертс, представитель большинства в Верховном суде.