Акции корпорации Amazon выросли на 5% за последние пять дней, а рыночная капитализация компании впервые превысила $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные Companiesmarketcap.
Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн
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Amazon присоединилась к нескольким другим технологическим гигантам, преодолевшим отметку $2 трлн ранее — Nvidia, Apple, Alphabet и Microsoft.
Как видно на скриншоте, первое место в рейтинге снова занимает Microsoft, а недавно выбивавшаяся в лидеры Nvidia опустилась на третье место — это произошло на фоне распродажи больших объемов акций CEO компании Джен-Хсун Хуангом.
Источник: Минфин
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