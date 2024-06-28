Капитализация Amazon впервые превысила $2 трлн

Акции корпорации Amazon выросли на 5% за последние пять дней, а рыночная капитализация компании впервые превысила $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные Companiesmarketcap.

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Amazon присоединилась к нескольким другим технологическим гигантам, преодолевшим отметку $2 трлн ранее — Nvidia, Apple, Alphabet и Microsoft.

Как видно на скриншоте, первое место в рейтинге снова занимает Microsoft, а недавно выбивавшаяся в лидеры Nvidia опустилась на третье место — это произошло на фоне распродажи больших объемов акций CEO компании Джен-Хсун Хуангом.