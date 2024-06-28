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28 июня 2024, 11:06 Читати українською

Возле ЗАЭС разрушена станция радиационного мониторинга — МАГАТЭ

На этой неделе из-за обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга. Она располагается у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

На этой неделе из-за обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга.
Фото: wikipedia.org

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«ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ на месте, что связь с этой станцией мониторинга, расположенной примерно в 16 километрах юго-западнее АЭС, потеряна в понедельник днем (24 июня, — ред). Из-за ситуации с безопасностью команда не смогла получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждение», — констатируют в МАГАТЭ.

С начала 2022 года несколько станций радиационного мониторинга в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС не работали в разные периоды времени из-за повреждений, полученных из-за обстрелов.

Также в МАГАТЭ добавляют, что сейчас функционируют 4 из 14 станций, действовавших до полномасштабного вторжения России в Украину.

Повлияет ли это на безопасность ЗАЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, потеря одной станции радиационного мониторинга не имеет прямого влияния на безопасность на ЗАЭС.

«Но она является частью непрерывной эрозии ряда мер безопасности во время войны, остающейся источником глубокой обеспокоенности», — отметил он.

Напомним

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. Город вместе с ЗАЭС был оккупирован в 2022 году во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

С тех пор оккупанты пренебрегают мерами безопасности на атомной электростанции, хранят там технику и держат личный состав. ЗАЭС уже не раз отключалась от энергосистемы Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 июня 2024, 11:19
#
У орків замість мізків — маргарин, це було ясно, після підриву орками дамби, коли і їх позиції затопило, вже не знають як нашкодити, і так, і сяк, а врешті решт ще і самим дістається, бо мізків в орків немає
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0
Tido oss
Tido oss
28 июня 2024, 11:44
#
Ага сами себя
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