Курс валют на 28 июня: доллар продолжает дешеветь

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевело на 1 копейку, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 43,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,70−40,80, евро — 43,80−43,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,46−40,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,28−43,31 грн/евро.

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