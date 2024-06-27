К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 27 июня: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 27 июня
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Закрытие 27 июня
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Изменения
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40,54/40,57
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40,46/40,50
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8/7
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43,35/43,37
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43,38/43,41
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¾
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−40,90 грн. Евро покупают за 43,36 грн, а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,73−40,82, евро — 43,80−43,95 грн.
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Источник: Минфин
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