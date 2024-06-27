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27 июня 2024, 17:51 Читати українською

россия создает теневой флот для экспорта газа — Bloomberg

россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg.

россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа (СПГ).
Фото: wikipedia.org

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Газ является ключом к планам Кремля по пополнению государственной казны и финансированию военной машины — но для этого нужна большая часть мирового рынка СПГ. До сих пор планам расширения мешали американские санкции, которые не пускали иностранные компании и остановили поставки специализированных судов, готовых к работе в арктических условиях.

Новые европейские ограничения, которые появятся в следующем году и ограничат доступ к портам, еще больше усложнят текущую цепочку поставок.

За последние три месяца право собственности на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае, согласно данным Equasis. Четверо из них имеют ледовый класс и уже получили разрешение от Москвы на прохождение арктическими водами россии этим летом.

Хотя Bloomberg не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими компаниями, детали разительно похожи на маневры по созданию теневого нефтяного флота страны, включая использование непрозрачных компаний и столь старых кораблей, что обычно они уже должны были быть выведены из эксплуатации.

В сплоченной индустрии СПГ, которая в несколько раз меньше нефтяного рынка, очень необычно, когда незнакомое имя покупает специализированные суда, которые могут стоить сотни миллионов долларов. По меньшей мере, три танкера также имеют страховщиков в базе данных Международной морской организации, которые указаны как «неизвестные», являющиеся еще одной отличительной чертой судов темного флота.

«Есть несколько признаков, указывающих на усилия россии по созданию «темного флота» для СПГ, — говорит основатель Арктического института в Вашингтоне Малте Хумперт. Покупка старых судов, передача судов ледового класса дубайской компании и рекордное количество разрешений на использование Северного морского пути указывают на то, что кусочки «темного флота становятся на свои места».

По данным Equasis, право собственности на четыре недавно построенных судна ледового класса отдельно перешло к базирующейся в Дубае компании White Fox Ship Management. россия недавно одобрила эти суда — «Норт Эйр», «Норт Маунтин», «Норт Скай» и «Норт Вэй» — для навигации в Арктике этого летнего сезона.

По данным порта, North Way прибывает в терминал Зебрюгге в Бельгии, чтобы получить партию российского газа.

White Fox не имеет официального офиса и работает за столом с многочисленными фирмами, по словам сотрудника здания, где зарегистрирована компания. Собеседник отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на политику конфиденциальности клиентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadim531
Vadim531
27 июня 2024, 19:33
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То что я и говорил, эти куколды из Запада пока примут какие-то внятные санкции рфия уже на 10 шагов вперед продумает как их обойти и сделает это. Какие же все-таки некчемные эти гейропейцы, тошнит от них
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