Нафтогаз получил 10,9 млрд грн прибыли

Консолидированная операционная прибыль группы «Нафтогаз» в I квартале 2024 года составила 12,4 млрд грн. В то же время соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года равнялся 3,4 млрд грн.

«Нафтогаз остается опорой Украины в условиях войны. Совместными усилиями усиливаем наши позиции, демонстрируя рост финансовых показателей. В I квартале 2024 года мы улучшили финансовый результат и материнской компании группы — НАК „Нафтогаз Украины“. Она получила чистую прибыль в размере 8,1 млрд грн, что на 0,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметил Алексей Чернышев.

Он также напомнил, что в конце марта 2024 года «Нафтогаз» успешно завершил отопительный сезон 2023/2024 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.