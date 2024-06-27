Фонд гарантирования в мае возместил вкладчикам ликвидируемых банков более 10 миллионов

В течение мая 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков более 10 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Возмещение средств

вкладчики Мегабанка получили 2,9 млн грн;

вкладчики Форвард Банка — 1,7 млн грн;

вкладчики Укрстройинвестбанка — почти 1,5 млн грн;

вкладчики банка Конкорд — 1,4 млн грн.

За январь-май 2024 года сумма гарантированных выплат составила более 79 млн. грн. В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», на 1 июня 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 970,8 млн грн.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 657,2 млн. грн.

В Фонде напомнили, что после вступления в силу закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Как получить выплаты

Выплаты можно получить тремя способами:

через приложение «Действие» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возвращение вкладов»),

дистанционно через банк-агент,

непосредственно в отделении банка-агента (список банков-агентов Фонда по ссылке).

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 июня 2024 г. он накопил более 35,3 млрд грн.