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27 июня 2024, 15:52 Читати українською

Украина увеличила производство оружия на 25% — Госстат

За январь-март 2024 г. производство оружия в Украине выросло в среднем на 25,4% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

За январь-март 2024 г.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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В январе 2024 года в Украине было произведено на 26,6% больше оружия и боеприпасов по сравнению с январем прошлого года.

В феврале рост составил 29%, а в марте темпы производства сократились — в Украине произвели на 18,8% большее вооружение, чем в 2023 году.

При этом январское производство на 4% просело по сравнению с декабрем 2023 года. В феврале произвели на 8,2% меньше вооружения, чем в предыдущем месяце. В марте объемы производства превысили показатели февраля 2024 года на 1,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
zevs1
zevs1
27 июня 2024, 16:13
#
Вау, и это когда война ворвалась в дом наростили всего лишь на 25%, но при этом все 30лет независимости Украина входила в топ 10 стран в мире по экспорту оружия, на первый взгляд это выглядит как «государство-самоубийца »
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
27 июня 2024, 16:55
#
Ну це краще ніж нічого, добра новина, хочеться більше
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