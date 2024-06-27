Украина увеличила производство оружия на 25% — Госстат

За январь-март 2024 г. производство оружия в Украине выросло в среднем на 25,4% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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В январе 2024 года в Украине было произведено на 26,6% больше оружия и боеприпасов по сравнению с январем прошлого года.

В феврале рост составил 29%, а в марте темпы производства сократились — в Украине произвели на 18,8% большее вооружение, чем в 2023 году.

При этом январское производство на 4% просело по сравнению с декабрем 2023 года. В феврале произвели на 8,2% меньше вооружения, чем в предыдущем месяце. В марте объемы производства превысили показатели февраля 2024 года на 1,3%.