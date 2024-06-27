В Киеве из-за жары до конца месяца ограничили движение грузовиков

С 27 июня по 1 июля с 10:00 до 22:00 в столице ограничили движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Об этом сообщает «Киевавтодор».

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По прогнозу Укргидрометцентра, в эти дни ожидается повышение температуры воздуха выше + 28 градусов.

Для сохранения дорожного покрытия на улицах и путях города в этот период ограничат движение для автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

«Оперативный контроль соблюдения водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения на улично-дорожной сети столицы будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве», — говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» напомнили, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012 г. № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».