SpaceX увеличит капитализацию до $210 млрд

SpaceX продаст свои акции по $112 в рамках тендерного предложения, что подразумевает оценочную стоимость компании Илона Маска почти $210 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно

Это выше, чем та капитализация в $200 млрд, на которую SpaceX ориентировалась в мае. Тогда источники Bloomberg сообщали, что компания может продать акции по $108−110 за бумагу. Теперь SpaceX решил установить более высокую цену из-за значительного спроса со стороны инвесторов, отмечают собеседники агентства.

SpaceX занимает второе место среди всех стартапов в мире по стоимости. Хотя новая оценка для нее станет рекордной, компания все еще уступает китайской ByteDance, материнской компании TikTok: ее капитализация составляет $268 млрд. Условия предложения SpaceX еще могут измениться, отмечают источники Bloomberg.

Представители компании не ответили на запрос о комментарии.

Напомним

В декабре SpaceX оценивалась почти в $180 млрд. Тогда компания продавала свои акции по $97 за бумагу.

В феврале SpaceX сменила место регистрации, переехав из Делавэра в Техас. Это произошло после того, как суд в Делавэре признал недействительным решение акционеров Tesla о выплате Маску $56 млрд в виде вознаграждения, решение о котором было принято в 2018 году.

Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик при рассмотрении иска пришла к выводу, что $56 млрд — это «непостижимая сумма», несправедливая по отношению к акционерам.

После этого Маск в соцсети X написал: «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». В июне акционеры Tesla повторно одобрили пакет вознаграждения Маску. Также они утвердили переезд компании в Техас.