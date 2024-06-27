Курс японской иены упал до минимума с 1986 года

Доллар на торгах 26 июня в моменте укрепился к иене на 0,58% и поднялся до 160,62 иены за доллар, свидетельствуют данные рынка Forex. Выше этого значения валютная пара USD/JPY последний раз торговалась в декабре 1986 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Давление на иену

На иену продолжает оказывать давление существенный разрыв между процентными ставками в США и в Японии, где стоимость займов остается близкой к нулю.

Следующей серьезной проблемой для японской валюты, отмечает агентство, могут стать данные по ценовому индексу базовых расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, 28 июня. Это индикатор, на который ФРС обращает больше всего внимания при отслеживании инфляции в стране.



С начала года японская валюта ослабла более чем на 12%. Это привело к повышению цен на импорт, нанесло ущерб японским потребителям и вызвало растущее беспокойство среди бизнеса.



Учитывая, что базовые процентные ставки в Японии остаются едва выше нуля, а процентные ставки в США пока не снижены, разрыв в доходностях на рынках двух стран означает, что иена может продолжить ослабление, пишет Bloomberg.



В апреле и мае 2024 года Минфин Японии проводил валютные интервенции с целью стабилизировать курс национальной валюты, который упал ниже отметки 160 иен за доллар — максимума более чем за три десятилетия. Япония потратила на стабилизацию курса 9,8 трлн иен (около $61,3 млрд). Точные даты интервенций ведомство не уточнило. Данные по валютным резервам показывают, что Япония, вероятно, продавала казначейские облигации США, сообщило агентство.



Старший рыночный стратег компании Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад полагает, что новое вмешательство Банка Японии в валютный рынок возможно в случае, если курс иены перейдет в диапазон 160−165 за доллар.



Аналитики Bank of America прогнозируют ослабление японской валюты до 163 иен за доллар к сентябрю. Дальнейшее падение (до 165 иен за доллар) усилит давление на японские власти, которые должны будут принять меры с целью поддержать валюту.



В Sumitomo Mitsui DS Asset Management и Mizuho Bank Ltd допустили падение до 170 иен за доллар. Эксперт ATFX Global Markets Ник Твидейл также считает, что есть вероятность того, что курс пары доллар/иена относительно быстро достигнет 170.