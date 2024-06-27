Курс валют на 27 июня: банки снизили ценники на доллар и евро

В четверг на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевело на 9 копеек, а в продаже на 2 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−40,90 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,77−40,85, евро — 43,80−44,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,54−40,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,35 −43,37 грн/евро.