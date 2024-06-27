За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 539 320 военных.
Потери врага за 26 июня: 1260 российских оккупантов, 3 танка и 24 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 539320 (+1260) человек,
- танков — 8042 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 15459 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 14363 (+42) ед,
- РСЗО — 1108 (+0) ед,
- средства ПВО — 868 (+5) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11459 (+24),
- крылатые ракеты — 2324 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19468 (+61) ед,
- специальная техника — 2420 (+11)
Источник: Минфин
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