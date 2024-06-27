Американский производитель микросхем Entegris получит $75 млн от администрации Байдена

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Государственная поддержка

По словам министра торговли США Джины Раймондо, Штаты будут поддерживать компании, которые будут обеспечивать передовое производство. На это направлен ранее принятый закон.

Отмечается, что США стремятся расширить внутреннее производство микросхем и привлечь капитал, который мог идти на строительство заводов в Китае и других странах региона.

Среди победителей государственных грантов — южнокорейская Samsung, американская Intel и тайваньская TSMC.

По данным Министерства торговли, первый этап проекта будет направлен на поддержку производства мембран для жидкостных фильтров и контейнеров, изобретенных компанией Entegris для защиты полупроводниковых пластин в процессе производства. Клиентами компании являются ведущие производители микросхем, включая Intel, TSMC, Micron и GlobalFoundries.

Второй этап будет направлен на поддержание производства передовых жидкостных фильтров, очистителей и решений по обработке жидкостей.