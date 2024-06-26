К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 26 июня: евро и доллар продолжают падение на межбанке
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Открытие 26 июня
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Закрытие 26 июня
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Изменения
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40,56/40,59
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40,54/40,57
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2 /2
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43,38/43,40
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43,28/43,30
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,90 грн. Евро покупают за 43,44 грн., а продают за 44,02 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,78−40,85, евро — 43,80−44,00 грн.
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Источник: Минфин
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