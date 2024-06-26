Курс валют на вечер 26 июня: евро и доллар продолжают падение на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 26 июня Закрытие 26 июня Изменения доллар 40,56/40,59 40,54/40,57 2 /2 евро 43,38/43,40 43,28/43,30 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,90 грн. Евро покупают за 43,44 грн., а продают за 44,02 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,78−40,85, евро — 43,80−44,00 грн.

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