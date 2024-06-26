Украинцы улучшили свою оценку состояния экономики — опрос

Большинство украинцев — 64% — оценивают экономическую ситуацию в стране как «плохую», 3% — как «хорошую» и 30% — «не плохую и недобрую». Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса Центра Разумкова.

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По сравнению с декабрьским опросом несколько снизилась доля украинцев (с 66,5%), негативно оценивающих экономическую ситуацию.

Доля тех, кто считает, что ситуация в экономике в течение трех месяцев изменится к лучшему, составляет 7%, что ухудшится — 34%, что она не изменится — 46%.

Ожидают улучшения в экономике в ближайшие 2−3 года 29% украинцев. Доля ожидающих ухудшения ситуации составляет 25%, а доля тех, кто считает, что ситуация не изменится — 19%.

Несколько улучшились оценки уровня благосостояния семьи украинцев: 14% оценивают его как «хорошо» (в декабре — 10,5%). Доля тех, кто оценивает благосостояние семьи как «плохой», осталась без изменений — 37%.

Уменьшилась доля тех, кто отвечает, что их семье «в общем-то на жизнь хватает, но приобретения вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности» (с 44% в декабре до 38,5% в июне).

Сводят концы с концами и денег не хватает даже на необходимые продукты 13% украинских семей.

Доля тех, кто считает, что материальное положение семьи в ближайшей перспективе улучшится, составляет 7%, что ухудшится — 28%, что не изменится — 51%.