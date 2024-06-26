Постоянные представители стран Евросоюза пришли к согласию по поводу очередного пакета санкций против Беларуси, сообщает бельгийское председательство
Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси
Постоянные представители стран Евросоюза пришли к согласию по поводу очередного пакета санкций против Беларуси, сообщает бельгийское председательство
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Что известно
«Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение россии в Украину, включая борьбу с обходом санкций», — отметило бельгийское председательство.
EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024
Этот пакет будет стремлением наших методов в соответствии с Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.
Напомним
Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против россии.
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Https://www.youtube.com/watch?v=SZg4s84Rc7E