Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

Постоянные представители стран Евросоюза пришли к согласию по поводу очередного пакета санкций против Беларуси, сообщает бельгийское председательство в Совете Е С .

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Что известно

«Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение россии в Украину, включая борьбу с обходом санкций», — отметило бельгийское председательство.

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

Этот пакет будет стремлением наших методов в соответствии с Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024

Напомним

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против россии.