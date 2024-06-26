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26 июня 2024, 17:45 Читати українською

Rozetka закрывает крупнейший оффлайн-магазин

Rozetka закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры, расположенном возле метро «Почайна» в Киеве, сообщил Forbes Ukraine совладелец Rozetka Владислав Чечеткин. Это была крупнейшая торговая точка ритейлера площадью 4000 кв. м, которую открыли в 2017 году.

Rozetka закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры, расположенном возле метро «Почайна» в Киеве, сообщил Forbes Ukraine совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

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«Мы заменили этот магазин десятками новых меньших по размеру», — объяснил Чечеткин. В настоящее время в сети работает 486 магазинов.
У Rozetka остается еще три больших офлайн-магазина: в Киеве на Крещатике, в Одессе в переулке Семафорном и Харькове на улице Клочковской. Все они продолжают работать, отметили в компании.
Помещение по проспекту Степана Бандеры, в котором работала Rozetka, компания арендовала, она покидает здание, уточнил Чечеткин.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 июня 2024, 19:05
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Да не может быть… Как теперь жить… Все пропало… Беда…
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