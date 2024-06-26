В июле россия сократит экспорт нефти из западных портов на 23% — Reuters

В июле рф сократит экспорт нефти через свои западные порты почти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/д) по сравнению с июньским планом, до 1,5 млн б/д, поскольку НПЗ увеличат переработку сырья после ремонтов, сообщили два источника в отрасли. По расчетам Reuters, в посуточном выражении отгрузка нефти из западных портов России в июле упадет на 23% от уровня июньского графика, сообщает enkorr.

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Источники сообщили, что перевалка казахстанского сорта KEBCO и российского Urals через балтийские порты «Приморск» и «Усть-Луга» снизится до 4,9 млн тонн.

Отгрузка Urals, KEBCO и Siberian Light из черноморского новороссийска сократится до 1,7−1,8 млн тонн, добавили они.

Один из источников отметил, что план экспорта нефти на следующий месяц снижен, поскольку ожидается, что большинство крупных российских НПЗ, простаивающих в июне, возобновят переработку.

Согласно расчетам Reuters, выбывающие мощности первичной переработки на НПЗ России в следующем месяце сократятся до 1,8 млн тонн с 4,1 млн тонн в июне. Однако с учетом ожидаемого продления на июль текущих ремонтов на ряде выбывающих заводов мощности в следующем месяце, вероятно, достигнут 3,3 млн тонн.

Экспорт нефти из россии также ограничен обещанием Москвы сдерживать добычу в рамках соглашения ОПЕК+, что не позволяет увеличивать производство.