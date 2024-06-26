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26 июня 2024, 15:51 Читати українською

Южная Корея инвестирует $13 млрд в индустрию микросхем

Правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл.) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний. Об этом сообщает The Chosun Daily.

Правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл.) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

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Финансовая поддержка включает масштабное финансирование полупроводниковых компаний, продление льготных кредитов на три года и 3,6 млрд долл. инвестиций в исследование и развитие человеческих ресурсов до 2027 года.

К 2027 году правительство планирует инвестировать в Корейский банк развития для создания программы низкопроцентных кредитов на сумму 17 триллионов вон (12,22 млрд долл.), а кредитование должно начаться в следующем месяце.

Правительство объявило о пакете поддержки на заседании министров экономики 26 июня. План детализирует комплексный пакет поддержки стоимостью 26 триллионов вон, объявленный президентом Юн Сук-Йолом в прошлом месяце.

Он призван поддержать полупроводниковую индустрия в условиях усиления глобальной конкуренции.

Программа финансовой поддержки начнется в следующем месяце, предлагая льготные кредитные ставки от 0,8 до 1% для крупных компаний и от 1,2 до 1,5% для малых и средних компаний.

Источник: Минфин
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