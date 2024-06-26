Южная Корея инвестирует $13 млрд в индустрию микросхем

Правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл.) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний. Об этом сообщает The Chosun Daily.

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Финансовая поддержка включает масштабное финансирование полупроводниковых компаний, продление льготных кредитов на три года и 3,6 млрд долл. инвестиций в исследование и развитие человеческих ресурсов до 2027 года.

К 2027 году правительство планирует инвестировать в Корейский банк развития для создания программы низкопроцентных кредитов на сумму 17 триллионов вон (12,22 млрд долл.), а кредитование должно начаться в следующем месяце.

Правительство объявило о пакете поддержки на заседании министров экономики 26 июня. План детализирует комплексный пакет поддержки стоимостью 26 триллионов вон, объявленный президентом Юн Сук-Йолом в прошлом месяце.

Он призван поддержать полупроводниковую индустрия в условиях усиления глобальной конкуренции.

Программа финансовой поддержки начнется в следующем месяце, предлагая льготные кредитные ставки от 0,8 до 1% для крупных компаний и от 1,2 до 1,5% для малых и средних компаний.