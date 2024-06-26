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26 июня 2024, 15:30 Читати українською

Министерство финансов обновило данные о средней зарплате чиновников. Кто получает больше всего

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов.
Фото: depositphotos

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Средняя зарплата чиновников

Средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысячи гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысячи гривен).

Как пишет РБК-Украина, в структуру заработной платы уже входят денежные пособия в отпуска и материальная помощь.

У кого самые высокие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен.

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 15:47
#
Це особливо цікаво читати, на фоні новин про те, що грошей в бюджеті ні на що не вистачає і взагалі будемо вам світло вимикати ще більше))
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0
Moonlighter
Moonlighter
26 июня 2024, 15:55
#
Офигеть сколько у нас ненужных органов и всяких рад, комиссий… судя по Лещенко толку от них чуть больше чем 0.
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0
Hennady
Hennady
26 июня 2024, 16:56
#
Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 72 тис.?!
Секретаріат — це ж тупо канцелярія — обробка, розподіл, перенаправлення пошти, кореспонденції… 15 тисяч «за очі».
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