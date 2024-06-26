Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министерство финансов обновило данные о средней зарплате чиновников. Кто получает больше всего
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Средняя зарплата чиновников
Средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысячи гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысячи гривен).
Как пишет РБК-Украина, в структуру заработной платы уже входят денежные пособия в отпуска и материальная помощь.
У кого самые высокие зарплаты
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.
На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен.
В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Секретаріат — це ж тупо канцелярія — обробка, розподіл, перенаправлення пошти, кореспонденції… 15 тисяч «за очі».