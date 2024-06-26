Министерство финансов обновило данные о средней зарплате чиновников. Кто получает больше всего

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средняя зарплата чиновников

Средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысячи гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысячи гривен).

Как пишет РБК-Украина, в структуру заработной платы уже входят денежные пособия в отпуска и материальная помощь.

У кого самые высокие зарплаты

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет — 88,3 тысячи гривен.

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.