Акции Rivian взлетели на фоне новостей о совместном производстве с Volkswagen

Volkswagen планирует создать совместное производство со стартапом электромобилей Rivian и инвестирует в него до $5 млрд. Об этом пишет CNBC. На фоне этой информации акции RIVN взлетели на премаркете на 50%.

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Сначала Volkswagen инвестирует $1 млрд, а остальная сумма будет вложена после создания совместного предприятия.

Во время IPO в 2021 году стартап привлек $12 млрд, это был один из самых успешных выходов на биржу за последние годы. Rivian называли главным будущим конкурентом Tesla. Впрочем, после листинга компания не показала обнадеживающих результатов, а ее акции постоянно падали. В этом году падение составило около 50%.

На фоне новостей о кооперации с Volkswagen инвесторы вернули надежду и акции RIVN взлетели на премаркете до 50%.