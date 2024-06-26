27 июня Укрпочта проведет спецпогашение новой марки — «Налоги. Армия. Победа». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в телеграм-канале.
Укрпочта готовит к выпуску марку, посвященную налогам, армии и победе (фото)
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Что известно
«Налогами мы совместно поддерживаем ВСУ. Как сказал президент, зарплата одного военного — это налоги 6−8 работающих украинцев. Так что доказывать важность темы будет лишним. Это база, почва и фундамент, который мы закладываем в будущую победу и независимость каждого уголка нашей страны», — отметил он.
Новым почтовым выпуском Укрпочта присоединяется к всеукраинской информационной кампании «Наши налоги — наша защита!»
Что изображено на марке
На почтовом выпуске изображена монета номиналом 1 гривна. Набор включает лист «Налоги. Армия. Победа», конверт «Первый день» и карточку.
Источник: Минфин
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