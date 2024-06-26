Итальянский регулятор тестирует ИИ для выявления инсайдерской торговли

Итальянский орган по надзору за рынком ценных бумаг (Consob) тестирует искусственный интеллект (ИИ) для использования в процессе первичного утверждения проспектов листинга и для выявления инсайдерской торговли. Об этом пишет Reuters.

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Тестируемые Consob алгоритмы могут поддерживать предварительный анализ для выявления подозреваемых случаев инсайдерской торговли с последующим проведением целенаправленных расследований, отмечает ведомство.

«Алгоритму нужно три секунды, чтобы обнаружить ошибку, тогда как эксперту-аналитику — по меньшей мере 20 минут», — говорится в отчете Consob.