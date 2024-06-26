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26 июня 2024, 12:37 Читати українською

Украина за четыре месяца импортировала автотранспорта более чем на $2 млрд

С января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

С января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных).
Фото:depositphotos

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Что импортировали

Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила — почти $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых было ввезено 118100 ед., на сумму свыше $1,5 млрд.

На втором месте грузовые автомобили — 15181 ед. ($460,3 млн).

Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т. п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.

Импорт автобусов, за тот же период, составлял — 302 ед. ($14,6 млн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
paulball
paulball
26 июня 2024, 12:52
#
Скількі пікапів та джипів усілякіх?
+
0
eurousa
eurousa
26 июня 2024, 13:08
#
Bmw не роблять пікапи
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 13:23
#
Наші лайноїди, ой, депутати майбахи більше люблять))
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
26 июня 2024, 13:24
#
Зубожіння
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