Украина за четыре месяца импортировала автотранспорта более чем на $2 млрд

С января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

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Что импортировали

Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила — почти $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых было ввезено 118100 ед., на сумму свыше $1,5 млрд.

На втором месте грузовые автомобили — 15181 ед. ($460,3 млн).

Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т. п. ) ввезено 325 ед. на $53 млн.

Импорт автобусов, за тот же период, составлял — 302 ед. ($14,6 млн).