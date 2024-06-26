С января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и подержанных). Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Украина за четыре месяца импортировала автотранспорта более чем на $2 млрд
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Что импортировали
Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила — почти $2,1 млрд.
Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых было ввезено 118100 ед., на сумму свыше $1,5 млрд.
На втором месте грузовые автомобили — 15181 ед. ($460,3 млн).
Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы
Импорт автобусов, за тот же период, составлял — 302 ед. ($14,6 млн).
Источник: Минфин
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