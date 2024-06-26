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26 июня 2024, 12:16 Читати українською

Процесс запуска Ethereum-ETF, трейдер заработал $2,9 млн на мем-коине WATER: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Процесс запуска Ethereum-ETF «проходит гладко» — Генслер

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер в интервью Bloomberg рассказал, что «рассмотрение агентством планов по запуску Ethereum-ETF проходит гладко».

Однако он не сообщил, когда сотрудники регулятора смогут завершить рассмотрение документов и дать окончательное одобрение таким компаниям как VanEck, ARK Invest, BlackRock и Fidelity.

По словам Генслера, SEC думает о том, как реагировать на решение суда, который в начале июня 2024 г. не одобрил правила регулятора, предусматривавшие раскрытие компаниями информации о квартальных комиссиях и других расходах.

Кроме того, в сообщении говорится, что SEC не оставляет попыток все же заставить хедж-фонды и частные инвестиционные фирмы раскрывать больше информации о комиссиях.

«Мы делаем все в рамках закона и того, как суды трактуют закон. При необходимости меняем направление. По сути мы стремились добиться большей прозрачности для инвесторов, не для общественности, а для инвесторов этих фондов», — отметил Генслер.

Трейдер за 20 минут заработал почти $3 миллиона на мемкоине WATER

24 июня состоялся листинг мем-токена WaterCoin (WATER) на биржах Jupiter и Raydium. Сразу после старта торгов цена монеты подскочила на 83%. Некоторые пользователи уже заработали миллионы, обратили внимание аналитики Lookonchain.

Один из трейдеров приобрел 612,23 млн WATER (22,71% от общей эмиссии) за 16 900 SOL ($2,1 млн) в блоке добавления ликвидности. Через 20 минут на фоне роста цены он продал все свои монеты за 39279 SOL ($5 млн).

Прибыль составила 22 379 SOL ($2,9 млн).

Другой пользователь не добился успеха в «снайперской» торговле. Он купил 177,9 млн. WATER за 15 000 SOL ($1,9 млн.). Однако менее чем через 10 минут из-за падения котировок трейдер получил на обратном обмене только 9306 SOL ($1,2 млн), потеряв 5694 SOL ($716 400).

Одновременно с этим команда аналитиков заметила странные движения средств на кошельке разработчика проекта.

Он перевел 844,44 млн WATER на 11 новых кошельков, не участвовавших в предпродаже. Впоследствии эти адреса получили более 18 600 SOL ($2,35 млн) на сброс монеты.

К моменту написания новости цена токена WATER упала более чем на 80% до уровня $0,002398 при капитализации $213,16 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Бразильский банк Nubank добавил поддержку Lightning Network для 100 млн клиентов

Платежный сервис Lightspark заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим цифровым банком в Бразилии Nubank. Благодаря партнерству, более 100 млн клиентов в странах Латинской Америки смогут производить платежи в сети Lightning Network, говорится в релизе.

В частности, Lightspark заявила, что работает с Nubank над интеграцией и запуском потенциальных продуктов в этом блокчейне. Кроме того, платформа представила платежный стандарт Universal Money Address в этой сети, сообщил CEO и соучредитель Lightspark Дэвид Маркус.

По его словам, эта услуга позволит клиентам использовать адрес электронной почты для отправки и получения денег.

В свою очередь исполнительный директор Nubank Томаз Фортес добавил, что интеграция является частью плана банка по предложению более быстрых и недорогих переводов через блокчейн.

В июне 2021 года Nubank получил $500 млн инвестиций от компании Berkshire Hathaway, которой управляет миллиардер Уоррен Баффет. Также банк начал сотрудничать с Circle, чтобы расширить доступ к стейблкоину USDC.

Услугами организации пользуются около 92 млн клиентов в Бразилии. Кроме того, банк обслуживает еще 8 млн. пользователей в других странах Латинской Америки, преимущественно в Мексике и Колумбии.

BNB Chain выделит $900 тысяч для поддержки мем-токенов

Экосистема BNB Chain объявила о старте программы «Мем-герои», в рамках которой выделит $900 000 в поддержку пулов ликвидности (LP) для содействия развитию перспективных мем-проектов.

Этот шаг расширит анонсированные в апреле обязательства на сумму $1 млн по продвижению инноваций мемкоинов на BNB Smart Chain.

Критерии отбора проектов включают в себя ряд требований:

  • 100% ликвидности пула должны быть заблокированы сроком не менее одного года или отправлены на нулевой адрес;
  • включение в LP 10% от общего объема токенов;
  • топ-10 владельцам EOA разрешается владеть менее 10% общего объема монет;
  • поощрение крупных собственников к блокированию или постепенному высвобождению своих средств со временем.

Исходный код мем-токена должен быть проверен на BscScan или пройти аудит безопасности. Кроме этого будут учитываться объем торгов, количество держателей монет и рыночная капитализация проекта.

В последствии BNB Chain обязуется реинвестировать весь полученный от пулов ликвидности доход обратно в экосистему.

Сейчас команда принимает заявки от разработчиков мем-токенов на участие в программе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlexeyFinance
AlexeyFinance
26 июня 2024, 13:16
#
Один из трейдеров приобрел 612,23 млн WATER (22,71% от общей эмиссии) за 16 900 SOL ($2,1 млн) в блоке добавления ликвидности. Через 20 минут на фоне роста цены он продал все свои монеты за 39279 SOL ($5 млн). Прибыль составила 22 379 SOL ($2,9 млн). Другой пользователь не добился успеха в «снайперской» торговле. Он купил 177,9 млн. WATER за 15 000 SOL ($1,9 млн.). Однако менее чем через 10 минут из-за падения котировок трейдер получил на обратном обмене только 9306 SOL ($1,2 млн), потеряв 5694 SOL ($716 400). Вся суть криптовалют
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