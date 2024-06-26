Курс валют на 26 июня: доллар и евро подешевели в обменниках

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 6 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро подешевел в покупке на 9 копеек и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,75−40,87, евро — 43,86−44,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,56−40,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,38 −43,40 грн/евро.