OpenAI начнет блокировать доступ к своим продуктам для китайских разработчиков

OpenAI планирует заблокировать доступ к технологии, используемой для создания продуктов ИИ, для организаций в Китае. Об этом пишет Reuters.

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ChatGPT недоступен в материковом Китае, но многие китайские стартапы смогли получить доступ к платформе API OpenAI и использовать ее для создания собственных приложений.

С понедельника китайские пользователи платформы получают электронные письма с предупреждением о том, что они находятся в «регионе, который пока не поддерживает OpenAI», и что с 9 июля будут приняты дополнительные меры по блокированию трафика API из неподдерживаемых регионов.