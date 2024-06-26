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26 июня 2024, 11:27 Читати українською

США наложили санкции на сеть «теневых банков» Ирана

Министерство финансов США 25 июня объявило о санкциях против почти 50 юридических и физических лиц, являющихся составляющими «теневой банковской» сети Ирана, по которой он незаконно получает доходы. Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении ведомства.

Министерство финансов США 25 июня объявило о санкциях против почти 50 юридических и физических лиц, являющихся составляющими «теневой банковской» сети Ирана, по которой он незаконно получает доходы.
Фото:depositphotos

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Что известно

Как утверждают США, Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) используют сеть для незаконного доступа к международной финансовой системе и совершения сделок на миллиарды долларов.

Эти иранские структуры, среди прочего, продают нефть и нефтехимические продукты, скрывая полученный за границей доход и используя его, в частности, «для закупки и разработки передовых систем вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты».

«Эти доходы также способствуют предоставлению оружия и финансированию региональным марионеточным группам Ирана, в частности йеменским хуситам, которые продолжают кампанию безрассудных нападений на мировое судоходство, а также передачу дронов россии для использования в захватнической войне против Украины», — констатирует Минфин США.

Министерство обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана несет ответственность за разработку, производство, финансирование и материально-техническое обеспечение всех оборонных отраслей Ирана.

Его дочерние компании «производят современные обычные вооружения, в частности баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые используются иранскими военными, среди прочего КСИР, или экспортируются в другие страны, такие как Россия или дружеские группировки, такие как хуситы», — говорится в пресс-релизе.

Напомним

Это не первые санкционные меры США против Ирана. В апреле они наложили ограничения более десятка юридических, физических и юридических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов.

Источник: Минфин
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