Количество дел о рейдерстве возросло в полтора раза за месяц — Опендатабот

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 июня 2024, 11:08 Читати українською

Количество дел о рейдерстве возросло в полтора раза за месяц — Опендатабот

188 уголовных производств о рейдерстве было зафиксировано за 5 месяцев этого года по данным Генпрокуратуры. Это уже в 1,3 раза больше показателей соответствующего периода 2023 года. Больше всего производств открывается по ст. 205−1 «Подделка документов». Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

188 уголовных производств о рейдерстве было зафиксировано за 5 месяцев этого года по данным Генпрокуратуры.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рейдерство растет

Количество дел о рейдерстве растет в последние годы, однако все еще не достигло показателей до начала полномасштабного вторжения. С начала года было открыто 188 производств по статьям о рейдерстве.

Это в 1,3 раза больше показателей соответствующего периода в прошлом году 2023 года — 147 производств. Однако все еще в два раза меньше, чем в 2021 году — 398 дел.

В преддверии полномасштабного вторжения регистрировали, в среднем, 50 новых дел ежемесячно. В начале этого года открывалось по 32 новых производств в месяц, а уже в мае их количество достигло 52.

В целом дела по рейдерству открываются по статьям о подделке документов (ст. 205−1 УКУ), противодействии законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) и противоправном завладении имуществом предприятия (ст. 206−2 УКУ) и т. д.

Чаще всего фиксируют рейдерство из-за подделки документов: 138 или 73% от всех дел в этом году.

За противодействие законной хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом предприятия с начала года было открыто 29 и 21 уголовных производств соответственно. Следует отметить, что с начала года в суд не поступило ни одного нового дела по противодействию хозяйственной деятельности и противоправному завладению имущества предприятия.

По данным Офиса противодействия рейдерству, количество жалоб по рейдерским действиям растет. 1255 жалоб поступило за 5 месяцев текущего года. К сравнению, за весь прошлый год таких жалоб было 1905.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 июня 2024, 11:10
#
Без Колі Котлети мали би навпаки знижуватися.
+
0
innapcholko
innapcholko
26 июня 2024, 11:17
#
Проблема в на корню — деательность нотариусов не наказуема — и из-за этого существует явление — черные нотариусы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами